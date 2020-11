Afrobasket / Tournoi Kigali : Sénégal-Angola, la petite finale de la Poule B.

Une nette victoire en ouverture (92 - 53) le mercredi contre le Kenya, puis une victoire moyenne face au Mozambique (60 - 53) pour le compte des éliminatoires du FIBA AfroBasket 2021, voilà pour le moment, le parcours du Sénégal qui affronte ce soir son grand rival, l'Angola, pour le petite finale du groupe B.



Les deux sélections, toutes deux vainqueurs contre le Kenya et le Mozambique, vont s'affronter cet après-midi (18 h) pour prendre les commandes de la poule en attendant la phase retour prévue en février 2021. Les Lions du Sénégal et les Palancas Négras sont à égalité de points, (4 ), mais les Angolais occupent actuellement la première place du podium avec une meilleure différence 85, contre 76 pour le Sénégal.



Cependant, le capitaine des lions Youssou Ndoye, malgré le manque d'expérience de ses jeunes coéquipiers devrait compter sur Ibrahima Faye qui s'est particulièrement illustré lors de la première journée et le meneur Clevin Hannah, considéré comme le distributeur automatique avec ses 13 points face au Mozambique, mais également, le cadre Youssou Ndoye qui a planté lui aussi 10 points face au Mozambique.