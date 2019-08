Afrobasket Féminin : Programme complet des rencontres du premier tour

Plus que quelques heures avant le début des hostilités sur le parquet du Dakar Arena de Diamniadio, qui s’apprête à accueillir la 24e édition de l’Afrobasket féminin à partir de ce samedi 10 aout. Ainsi, les douze équipes réparties entre les groupes A,B,C,D s’affronteront selon la programmation faite par la FIBA.

Le Sénégal pays hôte de la compétition, le Sénégal, n’aura pas l’honneur de jouer le match d’ouverture qui opposera les championnes en titre, les « D’tigers » du Nigeria à la Tunisie à 10h GMT. A 12h30, le Mozambique et le Kenya entreront en lice avant que le premier choc du tournoi n’oppose la belle équipe Malienne (Sacrée en 2007 à Dakar) aux Angolaises, à 15h GMT. Enfin les « Lionnes » de Cheikh ferme le bal en croisant la cote d’Ivoire à 19h GMT pour leur grande première cet Afrobasket.



Programme complet du premier tour



Samedi 10 aout 2019 / Dakar Arena de Diamniadio

Nigeria – Tunisie 10h

Mozambique – Kenya 12h30

Mali – Angola 15h

Sénégal – Cote d’Ivoire 19h



Dimanche 11 aout 2019 / Dakar Arena de Diamniadio

Kenya – Cap-Vert 12h30

Tunisie – Cameroun 14h

Cote d’Ivoire – Egypte 16h30

Angola – RD Congo 19h



Mardi 13 aout 2019 / Dakar Arena de Diamniadio

Cap-Vert- Mozambique 11h30

RD Congo – Mali 14h

Cameroun – Nigeria 16h30

Sénégal – Egypte 19h



Groupe A : Sénégal, Égypte, Cote d’ivoire

Groupe B : Nigeria, Cameroun, Tunisie

Groupe C : Mali, RD Congo, Angola

Groupe D : Mozambique, Cap-Vert, Kenya