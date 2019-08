Afrobasket 2019 / Astou Traoré (38 ans) : Plus de 750 points en 7 éditions, 83.3% de réussite sur les « 2pts », les stats d’une reine éternelle

L’histoire de l’Afrobasket féminin, elle l’a déjà marquée de l’empreinte indélébile de la balle Orange, Astou Traoré (Astou Bambara pour les plus intimes) continue du haut de son 1m82 à dominer les parquets africains. À 38 ans, l’ailière Sénégalaise qui dispute là son 7e Afrobasket, sur ses terres, cette fois-ci à Dakar, tourne déjà à 15pts, 9 rebonds et 2.5 passes décisives par match (19 pts contre la Côte d’Ivoire, 11 pts et 10 rebonds contre l’Égypte.) Des tops performances que la Mbouroise réédite au fil des éditions, déjà 762 points inscrits dans l’histoire de l’Afrobasket, la meilleure marqueuse de tous les temps !

Facilement reconnaissable sur le parquet, avec son numéro 10 floqué sur le dos, et ses « fameuses » coiffures aux couleurs flashy, pour cette édition, la joueuse de Uni Girona (Espagne) a déjà inscrit 30 points, avec en moyenne, 28.2 minutes de temps de jeu par match (19 contre la Côte d’Ivoire, 11 face à l’Égypte. Elle est l’actuelle troisième marqueuse du tournoi à l’issue de la phase de poules, derrière l’Ivoirienne Djefarina Diawara 38 pts et à égalité avec la Camerounaise Amina Djonkou 30 pts en 23.8 minutes.) Une belle régularité pour la capitaine des « Lionnes » qui a même signé un double-double face aux Égyptiennes (11 points et 10 rebonds pris.)

12 tirs réussies sur 17 tentés 63.2%. À cela s’ajoute un impressionnant 18 rebonds pris (6 offensifs et 12 défensifs) Si l’on pousse un peu plus sur le terrain des statistiques, il apparait clairement qu’Astou n’a rien perdu de son adresse légendaire : Numéro 1 sur les Field goal Shooting (Tirs tentés sur le parquet),À cela s’ajoute un impressionnant 83.3% de réussite sur les « 2pts » et, pas moins de(6 offensifs et 12 défensifs)

Des statistiques qui font tourner la tête et prouve au besoin qu’Astou Traoré qui joue peut-être son dernier Afrobasket, est partie pour porter les « Lionnes » vers un 12

sacre continental. En attendant celle qui totalise en ce moment la

, devra briller contre l’Angola ce jeudi en quarts de finale pour accéder au dernier carré…

--