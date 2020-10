Afrique / Matches amicaux du mois d'octobre : Plus de six rencontres « infectées » par la Covid-19, les éliminatoires menacées…

Pour ce mois d’octobre, précisément entre le 7 et le 13 octobre 2020, une trentaine de rencontres amicales ont été programmées sur le continent Africain. Des matches de préparation qui ont été quelque peu perturbés par la Covid-19 comme l'attestent les reports notés un peu partout suite à des cas positifs décelés. De quoi susciter des inquiétudes pour le bon déroulement des matches officiels (Éliminatoires CAN 2021) prévus en nombre…



Si l’annulation du match Sénégal – Mauritanie, ce mardi 13 octobre, a fait grand bruit au stade Lat Dior de Thiès. Il a été noté pas moins de cinq annulations de rencontres préparatoires en perspective des prochaines journées des qualifications de la CAN 2021.



C’est ainsi qu’il a été enregistré l’annulation des rencontres suivantes : Libye – Togo (Le 8 octobre, à Tunis), Guinée Bissau – Angola (Le 10 octobre, à Lisbonne au Portugal), Guinée – Gambie (le 13 octobre, à Banjul), Sénégal – Mauritanie (Le 13 octobre, à Thiès) et Mali Iran (Le 13 octobre, à Alanya, Turquie.)



Certes, ces cas de figure concernent une minorité, mais cela soulève la question relative à la faisabilité des prochaines joutes Africaines (Les éliminatoires de la CAN 2021 et du mondial 2022.)



Dans quelques semaines se joueront les 3eme et 4eme journées des qualifications de la CAN, à partir du 9 au 17 novembre. Le Sénégal affrontera la Guinée Bissau à Thiès, le 9 novembre avant de rallier la Guinée Bissau dans la foulée.