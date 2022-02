African Activists for Climate Justice : Un nouveau projet pour renforcer la lutte contre le changement climatique.

La maison de la culture Douta Seck a abrité ce 14 février le lancement du projet African Activists for Climate Justice (AACJ).



Un projet mis en oeuvre par le consortium Natural Justice, Panafrican Climate Justice Alliance, Oxfam Novib, African Youth Commission et The African Women’s Development and Communication Network. Financé à hauteur de 2,893 millions d’euros et 1 milliard franc CFA pour le compte du Sénégal par le ministère des Affaires étrangères Néerlandais à travers son programme « Power of Voice », le projet d’une durée de 4 ans et 8 mois entamé en Mai 2021, entend améliorer la démocratisation du débat climatique et le développement d’une justice climatique au Sénégal.



L’objectif est d’obtenir la contribution totale des populations dans la lutte contre le changement climatique qui impacte fortement sur tous les secteurs d’activité notamment la santé, car elle est à l’origine de beaucoup de maladies qui touchent particulièrement les couches les plus vulnérables de la société...