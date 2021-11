Affaire présumée de trafic de passeports diplomatiques / Me Malick Sall aux parlementaires : « Je sais que c’est douloureux pour vous… mais je viens d’un ordre professionnel »

La séance plénière sur la levée de l’immunité parlementaire des députés Boubacar Villiemmbo Biaye et et Mamadou Sall n’a pas tiré en longueur. Pour cause, la majorité des députés ont adhéré à cette levée d’immunité parlementaire pour permettre à la justice de mener à bien son travail.



Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall a félicité cette attitude professionnelle des parlementaires qui ont, malgré l’attachement et les affinités avec les deux mis en cause, voté la levée de leur immunité sur cette présumée affaire de trafic de passeports diplomatiques qui défraye la chronique depuis le début du mois de septembre.



« Je sais que c’est douloureux pour vous de voir des collègues être livrés à la justice pour éclairer cette affaire. Mais sachez que c’est le devoir professionnel qui nous l’impose » a affirmé le ministre de la justice.



Par ailleurs, il a tenu à féliciter le travail parlementaire qui a abouti à cette levée d’immunité parlementaire qui sera un pas vers la vérité cette cette supposée affaire illicite.