Affaire des gadgets alcoolisés : Le procès renvoyé au 29 décembre prochain.

Le procès des 4 suspects interpellés dans l'affaire des gadgets alcoolisés destinés aux enfants s'est ouvert ce mardi 22 décembre 2020 au tribunal des flagrants délits de Dakar. Seulement, l'audience a été renvoyée au 29 décembre prochain au motif qu'il y a une nouvelle personne interpellée dans cette affaire. Ainsi, le procureur a demandé de procéder à la jonction de la procédure avec celle de l'importateur qui aurait été arrêté hier lundi.



Pour rappel, ce mercredi 16 décembre, la Direction du commerce intérieur a interpellé un commerçant distributeur de jouets et gadgets pour enfant contenant un liquide sucré et alcoolisé. Et, c'est suite à une alerte lancée sur les réseaux sociaux à travers une vidéo largement partagée par les internautes, qu'ils ont été interpellés.



Sur ces entrefaites, le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye avait ordonné que tous les suspects interpellés sur cette affaire soient renvoyés devant le parquet. Ainsi, ils ont été placés sous mandat de dépôt à la prison du Cap Manuel.