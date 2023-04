Affaire « Top Cas 221 » : Thioro Makhou Mandela face au juge demain!

La présentatrice du Groupe Walfadjri sera entendue demain par le juge d’instruction du 3e cabinet sur le fond du dossier « Top Cas 221 » qui affole la toile depuis quelques jours. Thioro Makhou Mandela avait été placée sous mandat de dépôt et il lui était reproché les charges suivantes : collecte illicite de données à caractère personnel, association de malfaiteurs et diffusion d’images contraire aux bonnes mœurs. Joint par Dakaractu, son avocat Me Moussa Sarr envisage d'introduire immédiatement après l'audition, une demande de mise en liberté provisoire.