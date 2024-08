Affaire ONAS: la plainte de TAS sur la table du procureur de la République

Comme annoncé hier, le président de la République des Valeurs a déposé ce matin, par l’intermédiaire d’un mandataire, sa plainte contre X au bureau du Procureur de la République. Cette plainte est motivée par cette affaire qui fait l’actualité et qui impliquerait l’actuel ministre de l’hydraulique et de l’assainissement et l’ancien DG de l’Onas, Cheikh Dieng. « Désormais la balle est dans le camp de l’autorité judiciaire afin que les Sénégalais puissent être édifiés sur cette affaire Onas » a déclaré le député Thierno Alassane Sall.