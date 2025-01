« Affaire Farba Ngom/Ibou Sow à Derklé » : les dessous de l'histoire

« La maison de Farba Ngom, située à Derklé, a été incendiée lors des manifestations politiques en 2023 ! » Voilà la version qui a été distillée et relayée depuis quelques années à travers la presse. Certes, il y a bien eu un incendie, mais la maison en question n’appartenait pas à Farba Ngom. En réalité, il s’agissait de la propriété d’un commerçant du nom de Daha Diop. Cette histoire avait été montée de toutes pièces pour masquer une vengeance qui ne dit pas son nom. Mais quelle est l’origine de ce problème qui a suscité cette vengeance et qui a impliqué le nom de Farba Ngom dans cette affaire ?



L’histoire remonte à 2018. Ibrahima Sow, un habitant du quartier, s’était lié d’amitié avec le fils d’un riche commerçant. Cependant, cette relation n’était pas désintéressée. En effet, Demba Diop, fils de Daha et mineur à l’époque, voyait en Ibrahima Sow un ami sur qui compter pour traverser sans encombre la période délicate de l’adolescence. Mais en réalité, Ibrahima Sow voyait en Demba Diop un moyen facile de s’enrichir. Ainsi, il « usait de sa maturité » pour soutirer des sommes d’argent importantes au jeune Demba, comme l’ont rapporté Abdoulaye Chimère Sow et M. Teuw, respectivement oncle et voisin des deux protagonistes.



L’influence qu’Ibrahima Sow exerçait sur le jeune Demba Diop lui avait même permis d’obtenir le double des clés de la chambre où Daha Diop gardait son argent. L’oncle, Abdoulaye Chimère Sow, témoin des faits, a affirmé qu’Ibrahima Sow avait même eu recours aux services d’un marabout pour imposer sa volonté à Demba Diop. Cet argent a permis à Ibrahima Sow de « vivre comme un pacha : il s’est offert une voiture, a lancé des projets et a même pris une deuxième femme », révèlent les témoins, qui avaient toujours soupçonné l’origine suspecte de sa richesse.



Pour rappel, lorsque Ibrahima Sow a été arrêté par la police à son domicile après la découverte de ses agissements, son oncle Abdoulaye Chimère Sow avait suivi les agents jusqu’à la maison de Daha Diop. C’est là qu’on lui a expliqué la situation. Il n’en revenait pas. Pour se venger et récupérer sa voiture, qui avait été confisquée, Ibrahima Sow a alors orchestré un incendie, alimentant la rumeur selon laquelle c’était la maison de Farba Ngom qui avait été brûlée lors des manifestations de l’opposition de l’époque.