Affaire Diary Sow : l'étudiante est rentrée à Paris avant de disparaître avec sa meilleure amie (enquête)

La disparition de Diary Sow est en train de prendre une tournure on ne peut plus hollywoodienne. Alors qu'elle était annoncée à Toulouse où elle aurait passé les vacances de Noël chez sa meilleure amie, des éléments de l’enquête confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne font état de son retour à Paris.Selon des sources proches de l’enquête citées par des médias français tels que francetvinfos et francebleu , l'étudiante sénégalaise a regagné la capitale française en compagnie de son amie, étudiante en médecine à Toulouse. Elles se seraient rendues à la résidence où loge Diary avant de disparaître toutes les deux depuis le 4 janvier dernier.Une information qui va à l'encontre de ce que disait pourtant il y a quelques jours le ministre Serigne Mbaye Thiam. Parrain de Diary Sow, il avait démenti la disparition de la meilleure amie de sa filleule et affirmait à cette occasion lui avoir parlé au téléphone.Les enquêteurs et le ministre sénégalais parlent-ils de la même personne en faisant allusion à l'amie de l'auteure de « sous le visage d'un ange » ? une grande interrogation qui remet une couche sur la complexité de cette affaire. La bonne nouvelle, c'est que les enquêteurs misent sur une issue heureuse. « Ils n'excluent pas que les deux amies se manifestent bientôt », écrit francebleu lu à Dakaractu.