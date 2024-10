Affaire Bougane Guèye Dany: " Son arrestation est une volonté manifeste de saboter la campagne de l'opposition"( Coalition Takku Wallu Senegal).

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, la coalition Takku Wallu Sénégal s'insurge contre l'arrestation de Bougane, de même que la posture du pouvoir en place. " Ils oseront tout ce que les Sénégalais n’auront jamais vu pour brouiller le scrutin du 17 novembre prochain. Les Sénégalais qui ont fini de découvrir l’amateurisme de Sonko et de son gouvernement, restent convaincus que le leader de Guem Sa Bop, Bougane Guèye Dany est juste un otage politique. Son arrestation est une volonté manifeste de saboter la campagne de l'opposition. Il a été placé sous mandat de dépôt pour un jugement en flagrant délit fixé au 30 octobre, soit trois jours après le début de la campagne électorale. Il n'aura échappé à aucun citoyen que ce sont là encore des dérives autoritaires destinées à gâcher la campagne de l'opposition".



" Nous nous dressons aux côtés du peuple Sénégalais pour exiger la libération immédiate et sans condition de

Bougane Gueye et ses amis de sa coalition à l'instar de beaucoup de compatriotes voulaient manifester leur compassion aux populations sinistrées du Nord. Sonko et ses sbires y ont vu une concurrence dans leurs actions supposées de solidarité, démontrant ainsi leur sottise politicienne.

Le même jour, Ousmane Sonko faisait son show à l’Arena de Dakar, faisant un discours d’un vide abyssal qui n’était destiné qu’à noyer le poisson et masquer les scandales de l’ONAS et de l’ASER tout au long de son meeting de la honte. Qu'il se le tienne pour dit, ces scandales seront élucidés, les fautifs et leurs commanditaires poursuivis par la justice de notre pays", a-t-elle argué.



Avant de lancer cet appel à l'endroit de tous les sénégalais. " Pendant ce temps, les Sénégalais souffrent de la reprise des coupures d'électricité dans tout le pays en attendant avec angoisse, la hausse de son prix. Leur incompétence a déjà plongé le pays dans un marasme économique sans précédent, avec en prime la tentation totalitaire. L'arrestation injuste de Bougane est une provocation inacceptable. Les Sénégalais doivent se mobiliser pour dire STOP à ces incompétents et hurler de tout leur patriotisme, le vrai celui-là : « T.S.S » TOUT SAUF SONKO !".