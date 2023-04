Affaire Babacar Touré "Kewoulo" : Me Ciré Cledor Ly dans tous ses états et évoque la violation de ses droits

Me Ciré Cledor Ly, avocat du journaliste Babacar Touré convoqué par la Dic et placé sous mandat de dépôt hier, a déploré la manière dont son client a été convoqué, au mépris de ses droits.



Dans un communiqué reçu par Dakaractu, la robe noire souligne que Babacar Touré a été convoqué par la D.I.C "téléphoniquement et non par un moyen ou un procédé pouvant laisser une trace écrite et sans aucune notification préalable ou concomitante de l'objet de cette invitation forcée peu républicaine. Il était ainsi privé de son droit élémentaire, celui de garder trace de la communication ainsi que de l'identité de la personne ou du service qui a posé l'acte, le lieu et l'information sur le motif et l'objet de la rencontre".

Il précise également que c’est seulement face aux enquêteurs que le journaliste connaîtra les sept chefs d'accusation portés à son encontre par le nommé Frédéric Napel, à savoir outrage, injures publiques , dénonciation calomnieuse, diffamation, faux usage de faux, diffusion de fausses nouvelles. Il rappelle que cette dernière infraction est utilisée comme une arme politique en vogue sous la 2e alternance démocratique.