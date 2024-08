Affaire Aziz Dabala : Quand les réseaux sociaux exposent leurs tares

C’est malheureusement des « enquêtes « qui ont été transférées vers les réseaux sociaux depuis que cette affaire du double meurtre annoncé à Pikine Technopole. Aziz Dabala et le jeune Waly ont fait l’actualité sur les réseaux sociaux. Chacun se permet de donner des indications, de faire sa propre enquête et de donner même des pistes qui s’avèrent d’ailleurs fausses dans cette affaire. Que des regret en voyant des « Tik Tokkeurs » faire des directs à longueur de journée et parlant de ce « meurtre par préméditation » qui a été confié à la DIC. Quand on parle des inconvénients des réseaux sociaux, on fait allusion à ce genre de dérives auxquelles certaines personnes s’adonnent et qui exposent des gens qui n’ont rien à voir avec cette enquête. Depuis l’éclatement de cette affaire, a appris Libération, certains ont vu leurs photos être exposées dans les réseaux sociaux. Au moins 3 plaintes sont annoncées.