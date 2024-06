Adji Mbergane Kanouté : « Ousmane Sonko ne manque pas de courage pour faire face aux parlementaires »

Selon la vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, ce débat stérile sur la déclaration de politique générale du premier ministre n’a pas sa raison d’être. Un débat inutile, à la limite, qui peut même éloigner de l’essentiel dans un pays où tout est urgence. Adji Mbergane Kanouté, pour avoir été avec l’actuel premier ministre, député d’alors dans une même législature, estime que le concerné sait pertinemment comment doit se passer la préparation et les conditions dans lesquelles sa déclaration de politique générale doit se tenir. « Le premier ministre fut un ancien collègue parlementaire, un excellent parlementaire et il sait qu’il est attendu à l’assemblée nationale. Je ne comprends pas toute cette polémique inutile sur la question. Ousmane nous le savons tous ne manque pas de courage et n’a pas peur de faire face aux députés que nous sommes. Pourquoi tout ce débat stérile ? s’interroge la parlementaire confiant, au bout du téléphone, que cela ne soit pas un manque de courage de la part de Ousmane Sonko qui doit être à l'aise face aux députés.





Adji Mbergane Kanouté de confier que le premier ministre est attendu pour sa déclaration de politique générale et doit prononcer devant les députés un discours où il expose les grandes orientations de son programme de gouvernement, les principales réformes et mesures qu'il souhaite mettre en place. Toutefois, la vice-président du groupe parlementaire BBY garde l’espoir que son ancien collègue va le faire dans les délais selon le règlement intérieur de l’assemblée nationale.





Il faut rappeler que dans la constitution, il est mentionné à l'alinéa premier de l'article 55: « Après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique générale (DPG) devant l’Assemblée nationale ». Cette disposition constitutionnelle est complétée par la loi organique 2002-20 du 15 mai 2002 modifiée portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 97 qui dispose: « La déclaration de politique générale doit intervenir au plus tard trois mois après l’entrée en fonction du Gouvernement et l’Assemblée nationale doit en être informée huit jours au moins avant la date retenue ».





A noter que lors du conseil des ministres le 5 juin dernier, le chef du gouvernement a fait part des préparatifs de cet exercice devant l’Assemblée nationale prévue au cours des prochaines semaines.