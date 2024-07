Acte III Balla Gaye 2 vs Eumeu Sene : Vers un choc à plusieurs centaines de millions de Fcfa !

Après sa victoire convaincante face à Tapha Tine ce dimanche, à l’arène nationale de Pikine, le nouvel empereur de la lutte avec frappe, Balla Gaye 2, s'est imposé comme l’un des leaders incontestés des arènes. Cependant, le chemin vers son prochain grand combat ne sera pas des plus simples. En effet, Eumeu Sène, l'ancien roi des arènes, et bourreau de Balla Gaye à deux reprises, a d'ores et déjà posé ses conditions pour affronter à nouveau le Lion de Guediawaye pour un troisième duel qui s’annonce épique !

Le « Tay Shinger » de Pikine réclamerait en effet un cachet compris entre 130 et 150 millions de francs CFA pour accepter ce choc tant attendu par les amateurs de lutte. Une somme que devra également toucher Balla Gaye si toutefois le promoteur d’Albourakh Évents en l’occurrence Baye Ndiaye parvenait à ficeler cet acte III. On parle d’au moins 300 millions de FCFA pour faire rêver les amateurs de lutte et enflammer les plateaux télé.

Il faut noter que cette affiche avait déjà été programmée par Gaston Productions, notamment par le promoteur Makane Mbengue, mais une blessure de Balla Gaye 2 avait contraint les organisateurs à repousser puis à annuler le combat. Une confrontation qui n’était véritablement plus à l’ordre du jour compte de la méforme de BG2 qui contrastait avec le regain de popularité et de belles performances de la part d’Eumeu Sene.

Il faut dire dans la catégorie des poids lourds, le Lion de Guédiawaye qui a quasiment affronté tout le monde, n'a plus vraiment le choix en matière d’adversaire. Si Balla Gaye 2 veut offrir un nouveau duel face à son rival historique, les promoteurs vont devoir casser leurs tirelires.

Par ailleurs, l’actuel roi des arènes, Modou Lô et son entourage qui ont déclaré ne plus vouloir affronter, Balla Gaye 2, empêchent pour le moment la tenue du combat du siècle entre l’empereur des et le roi des arènes. Étant donné que Balla a déjà pris deux le dessus sur Xaragne Lô, un remake ne serait pas trop pour les férus de lutte.

En attendant, le choc de BG2 face à Eumeu Sène semble donc se profiler à l'horizon, pour le plus grand bonheur des passionnés de Lamb…