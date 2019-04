"Accordéon" reçoit Amadou Diolo : « La jeunesse africaine doit porter le futur positif du continent »

Amadou Diolo est auteur-compositeur. L’artiste sénégalo-suisse, joueur de Kora, s’adosse sur le patrimoine mandingue pour valoriser l’héritage de l’empire de Soundiata Keïta promu par son père, le poète, l’historien Sana Diolo.



Amadou est un virtuose de la kora avec laquelle il porte la parole en dénonçant certaines tares du continent et de ses dirigeants. L'artiste très engagé et influencé par Bob Marley, Alpha Blondy ou encore Tiken Jah Fakoly, taquine le reggae en y apportant une dose de style et de différence pour allier modernité et tradition dans un contexte de mondialisation. Pour lui, l'Afrique est un continent riche de sa jeunesse et c'est à cette jeunesse de porter le futur positif de l'Afrique.



Présent à Dakar pour la promotion de son album " FUTUR CONTINENT", l'artiste invité de l’émission musicale " ACCORDÉON" nous livre son message d'espoir...