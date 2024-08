Accident sur la route de Bandia : trois morts et des blessés évacués à Mbour

Un grave accident s'est produit sur la route de Mbour, à hauteur de Bandia, faisant trois morts et des blessés, ce vendredi 2 Août. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, Jean Baptiste Tine, en tournée à Thiès, s'est rendu sur le lieu de l'accident. Interpellé par nos confrères de l'Aps, le ministre a déploré ce énième drame, avant d'annoncer des mesures drastiques contre les véhicules qui ne sont plus en état de rouler. Il exhorte les forces de sécurité, (Police et Gendarmerie) à renforcer davantage les contrôles sur la route. Ainsi, poursuit-il, l’État fera de son mieux pour éradiquer la corruption. Quatres véhicules, dont deux camions, seraient impliqués dans cet accident. Les blessés au nombre de quatre, sont évacués à Mbour.