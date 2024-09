Accident entre Ndangalma et Khombole: 52 victimes dénombrées, les acteurs du transport réagissent

À la suite de l'accident survenu ce matin à Ndangalma ( région de Diourbel) à hauteur de Ndiama Fall, nombreux étaient les acteurs du transport qui s'étaient rendus sur place au chevet des victimes.



Selon certains, il s'agit d'un événement tragique qui devait sans doute avoir lieu mais cela ne remet guère en cause le professionnalisme du chauffeur qui a lui aussi péri dans cet accident. Celui-ci, selon les sapeurs-pompiers, a occasionné 52 victimes dont 16 morts, 16 blessés graves et 20 blessés légers. Il s'agit ainsi d'une collision entre un bus en provenance de Pikine Icotaf à Dakar et un camion benne sur la RN3..