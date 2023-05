Accident de la route : « 350 personnes meurent tous les jours en Afrique » ( Jean TODT, SG NU pour la sécurité routière)

Au cours de la rencontre avec le conseil national du patronat (CNP) sur la prévention et la sécurité routière qui impactent sur l’activité économique et commerciale de l’entreprise, l’ancien copilote de rallye français et actuel secrétaire général des nations unies pour la sécurité routière a avancé un chiffre sur le nombre de décès liés à l’insécurité routière. Selon Jean TODT, « en Afrique, 350 personnes meurent tous les jours dans les accidents de la route ». Un carnage qui risque d’ailleurs de s’empirer si aucune mesure n’est prise pour stopper l’hémorragie.