Accaparement du domaine Maritime : Thierno Bocoum interpelle le PM Ousmane Sonko sur son « QG », l'hôtel Azalaï Construit sur 7.000 mètres carrés !

Alors qu'un début de scandale a éclaté ce weekend concernant l'occupation illégale du littoral (affaire du foncier révélé sur la plage Anse Bernard), le président du mouvement Agir, Thierno Bocoum, à pointé du doigt une affaire qu'il estime d'autant plus scandaleuse.



D'après lui, l'hôtel Azalaï, appartenant selon ses dires à des « amis » d'Ousmane Sonko, et bâti sur 7.000 mètres carrés, sur le littoral est un gros scandale ! Il va jusqu'à rappeler que le PM Sonko et le nouveau président Bassirou Diomaye Faye avaient établi leur quartier général à l'hôtel Azalaï juste après leur accession au pouvoir.



« L'hôtel Aealaï est dans le domaine public maritime. Cet hôtel a été construit sur 7.000 mètres carrés ! Qu'ils nous disnent comment cela est possible ? » s'est-il interrogé ce mardi lors d'un point de presse.



Ce dimanche, après sa visite à Anse Bernard, le Pm avait dénoncé le présumé scandale foncier en informant qu’il : « s'agit d'un domaine attribué par le biais d'un morcellement bien défini. Certains ont bénéficié de 5 000 m², d'autres de 3 000 m², de 2 000 m², etc. C'est une situation grave pour le peuple sénégalais (..)



Ousmane Sonko avait ajouté que : « De plus, les procédures pour le déclasser sont très complexes. Il est donc inacceptable d'octroyer ces terres à des privés, notamment des hôteliers, au détriment du peuple » avait fustigé le PM qui est désormais interpellé sur l'hôtel Azalaï qui est visiblement dans le même cas d'espèce.