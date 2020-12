Académie Génération Foot : La famille de feu Papa Bouba Diop et le ministre des sports ont visité les lieux, Aron Diop futur pensionnaire.

Le ministre des sports, Matar Bâ en compagnie de la veuve de Pape Bouba Diop, Marie Aude et de ses enfants Aron Diop et Awa Diop étaient au centre de l’académie Génération Foot, ce jeudi précisément à Déni Biram Ndao.



Une délégation reçue par le président de GF, Mady Touré et le chargé de la communication du club, Talla Fall. C'est ainsi que le ministre des sports et la famille de l’ancien international sénégalais décédé, ont visité les locaux, les terrains de foot du centre et notamment le lycée du complexe sportif qui a été ouvert depuis deux ans.



Au cours de la visite, Aron Diop (14 ans), le fils de feu Pape Bouba Diop aurait émis le vœux d’intégrer l’Académie Génération Foot pour suivre les pas de son père et devenir footballeur professionnel. Et peut-être plus tard avoir l'opportunité de défendre les couleurs nationales. Une requête qui a été acceptée par le Président Mady Touré qui a pris la décision de l’intégrer au sein du centre de GF.