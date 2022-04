Absence des législatives dans le discours du PR : « le président Macky Sall a fait un choix qui l’honore » (Abdoulaye Wilane, Ps).

Les élections législatives prévues le 31 juillet prochain n’ont pas été évoquées dans l’adresse à la nation du Chef de l’État. L’absence de ce point ne surpend pas le porte-parole du Parti socialiste, Abdoulaye Vilane qui a livré, son impression suite au discours de ce 3 avril marquant le 62ème anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.



« Ça veut dire que le président Macky Sall est un président normal (…) il est au dessus de la mêlée et ce qui l’intéresse c’est de faire l’état des lieux, de brosser très rapidement la situation dans laquelle nous vivons là où nous en sommes, qu’est-ce qui nous attend, que faut-il faire et comment est-ce qu’il faudra le faire pour que le Sénégal continue à être cette nation indépendante dont les fils et filles sont résolument engagés autour de l’essentiel qui est de donner des réponses concrètes aux préoccupations de toutes les couches de la population », a commenté Abdoulaye Vilane.



Il a notamment saisi l’occasion pour présenter au nom du Parti socialiste, ses meilleurs vœux à tout le peuple sénégalais en confirmant encore une fois l’adhésion du parti vert à la vision du Chef de l’État, Macky Sall.