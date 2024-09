Absence de photos officielles à l’issue des matches contre le Burkina et le Burundi : Édouard Mendy tacle la FSF !

Alors que personne ne s’y attendait, le gardien international sénégalais, Édouard Mendy, a publié un message de protestation sur sa story Instagram, concernant l’absence de photos officielles des joueurs de l’équipe nationale, suite à leurs dernières rencontres. Le portier sénégalais a déploré le fait qu’il soit décevant pour les joueurs de ne pas disposer d’images à partager avec leurs fans. Ce constat met en lumière un manquement de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), qui est censée alimenter ses différentes plateformes digitales avec des contenus variés tels que des photos et des vidéos.

En effet, on peut s'interroger sur l'absence d’un photographe officiel de la fédération lors des deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025, face au Burkina et puis contre le Burundi. En tout état de cause, Mendy a exprimé son désarroi de manière claire : « Heureux de la victoire contre le Burundi qui nous a permis de sécuriser 3 points importants ! Continuons à avancer. Triste de ne pas avoir de photos du match à partager avec vous. Nous devons trouver une solution pour fournir du contenu pour les joueurs, les équipes et les fans... » , regrette-t-il.

Il convient de souligner que cette doléance est vieille, tant chez certains joueurs que chez le grand public, qui peine à obtenir du contenu, qu'il s'agisse d'images ou de vidéos, lors des rassemblements de l’équipe nationale du Sénégal. Pour le match contre le Burkina Faso, disputé le vendredi 6 septembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, aucune image officielle de la rencontre n'est disponible sur les plateformes de la FSF. À l'exception de quelques photos prises lors de l'échauffement des Lions, la situation est similaire pour le match contre le Burundi, où seuls des visuels montrant le onze de départ ou le score final sont accessibles. Cela est clairement insuffisant.

Cette déclaration d’Édouard Mendy souligne à nouveau le besoin urgent d'améliorer la stratégie de marketing et de communication de la FSF. En effet, pour rendre les matches de l’équipe nationale plus attractifs et attirer un public toujours plus large, il est essentiel de fournir des supports visuels aux joueurs et aux fans. Cela permettrait non seulement de renforcer le lien entre les sportifs et leur public, mais aussi de valoriser l’image de la fédération sur les plateformes officielles. Il est donc impératif que des mesures soient prises pour éviter de telles lacunes à l'avenir, garantissant ainsi une meilleure visibilité et un soutien accru pour l’équipe nationale.