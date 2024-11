Abidjan : notre compatriote Seynabou Baba Diallo, la directrice de IAM Bamako élevée au grade de docteur honoris causa par le CVPT

Ce mercredi 13 novembre 2024, s'est déroulée à Abidjan la cérémonie de remise des distinctions (titres honoris causa) par l'école doctorale du Centre de valorisation professionnelle de Tunis (CVPT) à d'éminentes personnalités africaines. Présidée par le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation du Tchad, Dr Tom Erdimi, accompagné par le Ministre ivoirien de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Monsieur Amadou Coulibaly, notre compatriote Seynabou Baba Diallo, directrice de l'Institut africain de management (IAM) au Mali (Bamako), a été honorée.



L'école doctorale du Centre de valorisation professionnelle de Tunis (CVPT) lui a décerné le titre de Docteur honoris causa. Une distinction, qui figure parmi les plus hautes formes de reconnaissance académique, rend hommage à des contributions exceptionnelles et un parcours marqué par le leadership, l’intégrité et l’engagement au service de la communauté et du développement du continent africain.



Pur produit de l’IAM, Seynabou DIALLO est titulaire d’une maîtrise en Gestion des organisations (M.G.O.) de l’Université du Québec à Chicoutimi (2007) faite en codiplomation avec le Master in Business Administration (MBA) option STRATEGIC MANAGEMENT de l’IAM (2005). Elle a eu des expériences professionnelles précédentes chez AG Partners Dakar, à Com2Com et au Port Autonome de Dakar. Elle est également doctorante au Doctorate in Business Administration de l’IAM.



Elle est, depuis plusieurs années, très engagée dans les associations de service comme le Lions Club International qui est la plus grande association œuvrant dans l’humanitaire avec presque 1,5 million de membres dans le monde. De membre de base, elle a pu gravir les échelons en passant de présidente de club entre 2019_2018 à présidente de la zone 114 en 2021-2020.