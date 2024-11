Abidjan / Suspicion de blanchiment d'argent : Un célèbre influenceur, Stéphane Agbre dit Apoutchou arrêté par la police

Ces arrestations interviennent après que la Côte d'ivoire soit mise sur la liste grise du Gafi pour suspicion de blanchiments d'argent et de financement terroriste. Ainsi, le prévenu devrait s'expliquer sur l'origine soudaine de sa fortune.

Une enquête a été ouverte, sous l'autorité du Parquet près le pôle Pénal Économique et Financier pour déterminer d'origine de ces fonds. Cela conformément aux dispositions des articles 9, 174, 184, 187, 196, et 202 de la loi N° 2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du Terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive", nous dit-on.

Le document exploité par Dakaractu, renseigne que les investigations sont confiées à la direction de la Police Économique et Financière et à la direction de l'informatique et des traces technologiques.