Abdoulaye Ndiaye, Prof au CESTI : « La presse est devenue orpheline avec cette disparition de Mame Less… »

L’ancien présentateur de télé et formateur au centre d’études des sciences et techniques de l’information a rendu un hommage à Mame Less Camara qui a quitté ce monde hier à l’hôpital principal de Dakar.

Connaissant bien l’ancien de l’Orts, de Walf, de la BBC, Abdoulaye Ndiaye considère que Mame Less Camara a laissé la presse orpheline. « Nous avons partagé la Rts, nous appartenions à la même ville, Rufisque. Il était resté intact dans sa culture et dans ce qui le caractérisait. Nous avons perdu un grand homme. C’est toute la presse qui devient orpheline », regrette Abdoulaye Ndiaye qui rappelle avoir échangé avec Mame Less il y a juste un mois...