Abdoulaye Khouma (APR, Kaolack) : «Le discours du Président Macky nous fait encore espérer l’espoir…»

Dans un communiqué transmis Abdoulaye Khouma, responsable de l’Alliance Pour la République(APR) à Kaolack apprécie le discours de fin d’année du Président de la République, Macky Sall.

A l’en croire : «Ce discours est marqué au coin de la pertinence et de l’éloquence. Il est d’une haute portée sociale et en dit long sur la rage qui anime son Excellence M.le Président de la République Macky Sall à faire avancer le Sénégal. Il nous fait encore espérer l’espoir», a fait remarquer le membre du Secrétaire de la COJER Nationale. Le jeune Khouma de promettre : «En 5/6ans, le président Sall a radicalement changé le visage du pays. Partout, les chantiers pullulent, les belles lueurs de l’espoir envahissent les foyers. C’est pourquoi, nous allons anticiper notre campagne pour sa réélection avec la manière en 2019. Cette nouvelle année sera celle de la véritable consécration pour lui et son équipe.»