Abdoulaye Diouf Sarr aux cadres de l’Apr : « Le message lancé aux cadres c’est de faire 20% de siège et 80% de terrain »

Prenant la parole pour clôturer la conférence qui avait pour thème : « Pétrole et gaz : les enjeux d’une élection présidentielle », Abdoulaye Diouf Sarr président de la convergence des cadres républicains (CCR) a invité les cadres de l’Apr à se retrousser les manches et descendre sur le terrain. En perspective de la présidentielle de février 2024, Diouf Sarr admet que la seule solution pour réélire le président Macky Sall est d’imposer le débat intellectuel sur le terrain.



« Les panélistes ont prouvé que la responsabilité est avec le président Macky Sall, la maturité, cela veut dire que l’espoir est avec lui. Nous sommes à un tournant décisif et nous devrions jouer un rôle important », fait savoir le coordonnateur des cadres.



À l’en croire, « en politique, c’est le terrain qui commande. Le message lancé aux cadres c’est de faire 20% de siège et 80% de terrain. Allons à la rencontre des sénégalais et imposons le débat. À Mi-mai nous serons à Kaolack pour lancer la fameuse déclaration de Kaolack. D’ici le 24 février, il nous faut faire la différence avec le débat. Sinon c’est le populisme qui fera la différence. Et si le populisme fait débat c’est parce que les intellectuels ont capitulé », lance Diouf Sarr.