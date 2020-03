Abdoulaye Diaw (Journaliste sportif) sur le coronavirus : « Restez chez vous, auprès de vos familles… »

Le doyen de la presse sportive, Abdoulaye Diaw y est allé de son message de sensibilisation et de soutien destiné à ses concitoyens sénégalais. Dans une mini vidéo postée sur les réseaux sociaux, celui que l’on assimile unanimement à la «mémoire vivante» du sport Sénégalais, interpelle ses compatriotes : « Restez chez vous, auprès de vos familles, c’est mille fois plus rassurant et plus responsable que d’aller se mettre en danger dehors dans une quelconque quête. »



Le doyen Laye Diaw de rajouter : « Cette maladie qu’est le coronavirus est encore beaucoup plus puissante que les autres grandes nations qui sont prises au dépourvu et qui sont nettement plus puissantes que le Sénégal. Autant de raisons qui doivent nous inciter à être plus vigilants et continuer le combat contre le coronavirus. Il y va de notre santé, du bien-être e chacun d’entre nous. La seule manière de vaincre cette pandémie aussi redoutable soit-elle, c’est de rester chez vous ! » Un message fort qui ne risque pas d’être ignoré...