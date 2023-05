Abdoulaye Baldé révèle sur la mairie de Ziguinchor: «J’ai laissé un peu plus de 5 milliards de francs CFA dans les caisses… la réalité, c’est que Sonko est incapable de réaliser des projets… »

« Ani Burok ? Limafi Guiss, moy deukk Bu yakku, saleté… Maintenant, c’est Buyok… ». C'est en ces termes que le président de l’union des Centristes du Sénégal a ironiquement interpellé les populations de Ziguinchor en leur rappelant que l’actuel maire, Ousmane Sonko est loin de les tirer d’affaire. « Je n’ai plus reconnu ma ville » lance Dr Abdoulaye Baldé en signifiant à son auditoire militante que Ousmane Sonko « ne tient jamais ses paroles car n’ayant toujours pas de projets clairs dans cette ville ».



En plus, Abdoulaye Baldé fera une autre révélation concernant le budget de la mairie. En effet, l’actuel maire Ousmane Sonko a affirmé son engagement a amené le budget de la ville à 5 milliards. Mais Baldé précise : « Je lui ai laissé dans la caisse plus de 5 milliards 45 millions. Il est en train de dire qu’il va augmenter le budget et l’amener à 5 milliards alors que moi je l’avais laissé à ce montant, c’est à dire 5 milliards et même plus » déclare l’ancien maire ajoutant que c’est seulement 45 millions de ce qu’avait octroyé le Pacasen , qui avait été décaissés pour des études de projets.



Abdoulaye Baldé qui regrette par ailleurs de voir certains de ses projets dans plusieurs quartiers à Ziguinchor comme Tilene, Sathiaba, Neema etc. bloqués. L’ancien maire de Ziguinchor qui dit n’avoir pas reconnu sa ville, reste visiblement déçu de voir des projets importants pour les populations locales, être simplement zappés à cause de considérations politiciennes.