Abdou Guité Seck (Artiste-chanteur) : « Mission accomplie pour Golbert Diagne! »

Avec sa double casquette de fils de la région de Saint-Louis et d’artiste-chanteur, Abdou Guité Seck a naturellement réagi à la disparition du doyen Alioune Badara Diagne Golbert.



Intervenant sur le JT de 13h de la Tfm, le lead vocal de groupe « Evolution » estime que la « Mission est accomplie pour Golbert Diagne. »



« Mission accomplie pour Golbert Diagne. C’était un point de repère pour toute la jeunesse saint-louisienne et Sénégalaise de manière globale (…) Je me souviens de l’époque où il avait lui-même annoncé son décès à la radio pour jauger la réaction populaire, c’était un mois d’avril (…) Une simple coïncidence ou un signe du destin ? Ce jour-là, je me rappelle qu’en apprenant cette nouvelle mon père (décédé il y’a 20 ans déjà) avait été complètement dévasté dans un premier temps. Avant d’apprendre par la suite qu’il s’agissait d’un simple canular. Juste pour vous dire ce que Golbert Diagne représentait pour nous saint-louisiens. Il a joué son rôle avant de s’en aller… »