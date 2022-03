Abbé Alphonse Birane Ndour : « l'imam Sall nous a assimilés à des francs-maçons et des mécréants... Aucun n'a intérêt que ce pays brûle »

« Si on peut accepter que chaque semaine des individus proclament que dieu à un fils, étant des catholiques et non des musulmans. Chaque dimanche ils font leur appel... on peut alors accepter la même chose aux francs-maçons... » Voici une partie des propos qui ont valu à l’imam Lamine Sall les foudres de l’Église catholique sénégalaise.

Et, c’est précisément Abbé Alphonse Birane Ndour, vicaire épiscopal chargé du service qui a vigoureusement dénoncé ladite déclaration au nom et pour le compte de l’Église catholique sénégalais. « En prenant notre communauté pour une communauté qui ne vaut rien (excusez-moi du terme), et qui peut être assimilée à des mécréants et a des francs-maçons puisque c’est dans ces propos, nous tous nous avons été surpris par la violence de ces propos. »

A l’en croire, tout le monde devrait œuvrer à instaurer un climat de paix et de stabilité dans le pays.