ARMP devenue ARCOP : « Ce changement de nom semble être une ruse pour solder le passif de l'ARMP, en matière de contrôle de la Commande publique » (Birahime Seck)

Il considère l’organe normatif comme une « championne incontestée de décisions accordant des marchés de gré à gré ». Le déconcertant et régulier justificatif est « à titre exceptionnel », selon le membre de la Société civile. Lequel dénonce « une absence totale de Redevabilité sur sa gestion de la redevance de régulation de marchés publics. »



« L'initiative du Gouvernement révèle un manque de cohérence et de maîtrise d'une politique stratégique de gestion de la commande publique. Une situation qui dénote un déficit de rigueur dans la formulation de politique publique en matière de conduite de la commande publique au Sénégal.



Il demande à l’État de supprimer les offres spontanées, de revoir les critères de qualification qui empêchent les entreprises nationales à gagner des marchés, d'autonomiser les cellules de passation des marchés et de sortir l'organe de gestion de la commande publique de la Présidence de la République.



Birahime Seck prône, par ailleurs, l’arrêt de l'illégalité toujours en cours du mandat du DG de l'Armp et de faire le point sur les montants de la redevance de régulation et son utilisation. La liste est loin d'être exhaustive...