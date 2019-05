APERÇU EN CÔTE D'IVOIRE ET À COPENHAGUE / Diagna Ndiaye visiblement en tournée dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar en 2022.

Mamadou Diagna Ndiaye en Côte-d'Ivoire est reçu cumulativement à Abidjan par le Président de la République Alassane Ouattara et son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly... Les photos illustratives trônent sur le site de la Présidence Ivoirienne. Des recoupements permettent de comprendre, en effet, que le Directeur du CNOSS est en tournée internationale pour préparer les prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été qui seront organisés pour sa septième édition au Sénégal (Dakar, Diamniadio et Saly) en 2022.



Le président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais s'est ainsi entretenu avec ces deux personnalités avant d'être aperçu à Copenhague chez le Prince Héritier Frédérik du Danemark. L'idée qui renforce que Diagna Ndiaye parcourt le monde pour effectivement trouver aux JOJ de Dakar des partenaires solides, c'est aussi cela. Le prince Frederik , au-delà de son statut coutumier, fait partie des éminents membres du CIO. Les deux hommes auraient longuement échangé sur la question.



Mamadou Diagna Ndiaye est attendu, cette semaine, à Bruxelles.