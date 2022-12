AMS, ADS et UAEL : Oumar Ba, Ahmed Youssouf Benjelloun et Woury Diallo pressentis !

La journée nationale de la décentralisation qui sera célébrée ce dimanche sous la présidence effective du chef de l’État, Macky Sall, sera le prétexte pour l’installation du président de l’Association des Maires du Sénégal.





La cérémonie se tiendra demain au Grand Théâtre en présence également de l’ensemble des élus locaux du Sénégal pour discuter des politiques de décentralisation et d’aménagement des territoires. Le remplaçant de l’ancien maire de la ville de Guédiawaye et actuel président de l’AMS, serait déjà pressenti. En effet, selon les informations de Dakaractu, ce serait bien le maire de la commune de Ndiob, dans le département de Fatick et par ailleurs, président des maires de Fatick, Oumar Ba.



Pour l’Association des Départements du Sénégal,(ADS), c’est le député et président du conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssouf Benjelloun devrait remplacer Adama Diouf à ce poste pour la prise en charge des aspirations des différents départements du Sénégal. L’Union des Associations des Élus Locaux, le député-maire de Vélingara serait le choix qui devrait être incessamment officialisé. Il a été député lors de la précédente législature à l’Assemblée nationale.