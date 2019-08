ALLEZ LES LIONNES ! (Par Amadou Tidiane Wone)

Elles ont gravi, une par une, les marches vers la finale. La dernière marche vers le sacre continental. Sans bruits. Comme si cela relevait de l'ordre naturel des choses. Nos lionnes sont, définitivement, des reines. Depuis si longtemps. Sacrées plus de fois que la mémoire ne peut s'en souvenir ! Championnes d'Afrique ? C'est presque une habitude. Les exceptions étant les rares fois où elles sont rentrées sans la couronne. Le temps de se refaire une jeunesse et de retourner la chercher.



Pourvu que la fine pluie qui effleure Dakar depuis ce matin soit le signe d'une nouvelle et belle victoire pour nos lionnes, nos filles, nos sœurs qui nous comblent de joie, sans vanité, ni jactances ni bravades. Elles auront même réussi à me rendre sympathique le Dakar Aréna qui , je le souhaite du fond du cœur, sera rempli des cris de joie de supporters inconditionnels qui vont les pousser vers la victoire !



Mais elles auront, d'ores et déjà, honoré la Nation. Sans bruits. Naturellement. Douceur de femmes…Sources de toutes vies. Sans bruits. Ou si peu.

Allez les lionnes ! Allez les lionnes ! Allez !



Amadou Tidiane WONE