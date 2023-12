AIBD: Hausse du trafic des passagers de 13% par rapport à la même période de l’année 2022 avec 2.177.961 passagers contre 1 929 953

L'agence nationale de l'aviation civile et de la Météorologie( ANACIM) vient de rendre public ses nouvelles données du trafic, enregistrées à l’aéroport international Blaise Diagne de DIASS. Celles-ci prennent en compte le nombre de mouvements d’aéronefs opérant sur la plateforme, de passagers et de quantité de fret transportés.



Ainsi, il a été révélé qu'un grand bon en avant a été enregistré à l'AIBD par rapport au trafic. D'après le communiqué de l'ANACIM, lu à Dakaractu, " Aux trois premiers trimestres de 2023, on observe une hausse du trafic des passagers de 13% par rapport à la même période de l’année 2022 avec 2.177.961 passagers contre 1 929 953, dépassant de 17% le nombre de passagers de 2019 sur la période considérée".



Selon le même communiqué, " la quantité de fret aux trois premiers trimestres de l’année 2023 est de 27.598 tonnes contre 26.148 tonnes en 2022, soit une hausse de 6% ; le volume de fret traité est identique à celui de 2019. Le nombre de mouvement suit la même tendance avec 20.977 aux trois premiers trimestres de l’année 2023 contre 19.946 mouvements comparativement à la même période de l’année 2022, soit une hausse de 5% ; le nombre de mouvements est à 99% du niveau de 2019".