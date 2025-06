ACCIDENT - Choc entre deux véhicules à « Keur Mor Diop »… Plusieurs blessés graves

Un terrible choc a eu lieu ce dimanche aux environs de 16h30 à « Keur Mor Diop », à quelque 15 kilomètres de Louga sur la route de Saint-Louis. Un véhicule de transport en commun communément appelé « Cheikhou Cherifou » est entré en collision avec une voiture particulière.



Des témoins parlent d'un excès de vitesse dans une zone réputée dangereuse et accidentogène, en raison de l'exiguïté de la route et d'une petite déviation. L'ensemble des occupants des deux véhicules s'en sont sortis avec des blessures. Les victimes les plus gravement touchées (au nombre de cinq) ont été acheminées vers une structure hospitalière à Louga pour des soins d'urgence.

Affaire à suivre…