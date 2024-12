"À l’ombre du BÉNTEÑE" : Cheikh Oumar Sy dévoile sa vision pour Gueule Tapée-Fass-Colobane

Dans son ouvrage « À l’ombre du BÉNTEÑE : naissance d’une passion pour la ville », Cheikh Oumar Sy explore avec une grande sensibilité et un regard critique l’histoire et l’évolution de la commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane, située au cœur de Dakar. Ce livre est bien plus qu’un simple récit personnel : il se présente comme un véritable projet de société, structuré et ambitieux, pour l’avenir de cette communauté emblématique.



Cheikh Oumar Sy retrace son parcours dans cette commune, un espace riche d’histoire et de diversité. À travers son récit, il évoque les transformations sociales, économiques et culturelles qui ont façonné Gueule Tapée-Fass-Colobane au fil des décennies. L’auteur met également en lumière l’héritage spirituel et culturel de figures marquantes comme Seydi Djamil, fils aîné de Serigne Babacar Sy, soulignant leur rôle dans l’identité du quartier.



L’ouvrage ne se limite pas à un retour nostalgique sur le passé. Cheikh Oumar Sy propose une analyse approfondie des défis actuels auxquels fait face la commune :



Éducation : faible taux de scolarité chez les enfants.

Santé : La nécessité d’infrastructures médicales adaptées.

Emploi : La lutte contre le chômage des jeunes et des femmes.

Sécurité et cadre de vie : La préservation de la tranquillité et de la qualité de vie des habitants.

Cette évaluation globale montre une volonté d’améliorer durablement les conditions de vie dans la commune, en mobilisant les acteurs locaux autour de solutions concrètes.



L’une des propositions phares du livre est l’élaboration d’un programme de développement ambitieux, nécessitant un budget minimum de 20 milliards de francs CFA. Ce projet, pensé dans les moindres détails, englobe tous les secteurs essentiels pour le bien-être des populations. L’objectif ? En faire un véritable programme de société adopté par les habitants et les autorités locales.



Cheikh Oumar Sy invite les habitants de Gueule Tapée-Fass-Colobane à s’approprier ce programme. « Nous voulons que les populations adoptent ce projet et qu’il devienne une vision collective pour l’avenir », souligne-t-il. À travers cet ouvrage, l’auteur espère fédérer les énergies et encourager une prise de conscience autour des potentialités de cette commune stratégique de Dakar.



« À l’ombre du BÉNTEÑE : naissance d’une passion pour la ville » est à la fois un témoignage poignant et un manifeste audacieux pour un développement inclusif. Ce livre s’impose comme une lecture incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à l’avenir des quartiers populaires et à la transformation urbaine en Afrique.