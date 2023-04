8ème édition Ndogou annuel des étudiants ressortissants de Latmingué : formation, emploi et insertion au menu des débats

Comme chaque année, les étudiants et nouveaux bacheliers de la commune de Latmingué se sont donné rendez-vous à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce 19 Avril, autour d’un Ndogou assorti d'un panel pour échanger et partager sur des questions liées à la formation, à l’insertion, à l’emploi habilité des jeunes, à l’accès à l’information et l’entrepreneuriat.



Ainsi, le Dr Macoumba Diouf, enfant prodige de Latmingué, a entièrement financé ce ndogou-débat , animé les échanges en compagnie de la direction de l’emploi.

Dans son mot introductif, le Dr Macoumba Diouf a abordé des questions telles que l’employabilité des jeunes, le problème et l’accès à la bonne l’information. Par la suite, comme pour faire allusion au climat violent qui règne actuellement au campus universitaire, le directeur de l’horticulture finit par des mots d’encouragement et de sensibilisation à l’endroit des étudiants qui sont issus du milieu rural et qui découvrent le campus. « On vient du milieu rural, ça ne veut rien dire. Ce n’est qu’un environnement de vie. On doit être aussi fier et aussi digne que quiconque. Vous devez avoir comme objectif d’étudier, réussir et de vous insérer pour aller se servir et servir les siens... »