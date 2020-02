8 ème Édition du prix Ragné : Le savoir-faire Sénégalais magnifié au Musée des Civilisations Noires.

Le musée des civilisations noires a abrité ce week end la cérémonie annuelle des Prix Ragné organisée par le Rufisquois Alioune Badara Mbengue. Une trentaine de personnalités ont été primées durant cet événement qui a vu la participation de plusieurs sommités telles le maire de Dakar, Madame Wardini, le médiateur de la République Maître Alioune Badara Cissé, l’ancien Maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall, la députée Woré Sarr, le sous-préfet de Dakar-Plateau Djiby Diallo et des maires venus dans différentes collectivités locales du pays.



Selon le président du jury, le docteur Malick Diop, « c’est un grand rendez-vous très important de consécration des sénégalais et des sénégalaises qui ont su se distinguer dans leurs secteurs d’activités. Je voudrai profiter de cette occasion pour saluer les autorités qui ont fait le déplacement. Je salue l’initiative du promoteur de cet évènement qui a eu l’idée de voir dans quelle mesure prendre le taureau par les cornes. Dans les secteurs d’activités, que ce soit l’État central ou décentralisé, il s’agit de voir ceux qui se sont distingués et de les mettre en valeur. »



Le prix Ragné, durant ces dernières années, a su honorer celles et ceux qui ont été au-devant de la scène, a déclaré le président du jury. « Je voudrais également parler de la particularité du prix Ragné qui prend en compte plusieurs choses : l’innovation, l’engagement dans un secteur d’activité, les résultats. On est dans la phase gestion des résultats obtenus et qui impactent aujourd’hui sur ses différents secteurs. L’efficacité et l’efficience sont des éléments clés dans le cadre de ces prix-là. Il y’ a eu beaucoup de nominés, mais naturellement on ne peut pas distinguer tout le monde. On espère que ceux qui ont été primés vont faire plus dans leurs domaines d’activités », a annoncé le Docteur Malick lors de son discours devant les invités.



Durant cette cérémonie, des acteurs de la scène politique ont été primés comme le rewmiste Déthié Fall qui a reçu le prix du meilleur parlementaire, le Rufisquois Mamadou Sy a obtenu le prix du Futur Leader.



Le prix Ragné de l’action citoyenne a été décerné à Alpha Sambe. Celui de la protection de l’environnement à Mbacké Seck. Aminata Badiane a reçu le prix Ragné de la meilleure actrice culturelle, et le docteur Daouda Ndiaye a été le lauréat de l’action sociale...