7ème journée de la Caravane « Sénégal Connect » : La dématérialisation et la digitalisation des procédures administratives, une réalité à Saint-Louis…

La caravane nationale tire à sa fin, avec comme dernières étapes avant Dakar, les régions de Saint-Louis, Louga, Diourbel et Thiès. Dans sa série de visites au niveau des Espaces Sénégal Services, le ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique, Moussa Bocar Thiam, s’est rendu à l’ESS de Saint-Louis pour lancer les activités de ce vendredi. Par la suite, la caravane « Sénégal Connect » a prolongé son périple jusqu'à Louga avant de finir à Thiès, suite à un bref passage à Diourbel.

Lors de son allocution à Saint-Louis, le ministre de la communication a mis l’accent sur le fait que « Le but des Espaces Sénégal Services est d’avoir une seule porte d’entrée pour tous les jeunes demandeurs d’emplois et de financements. Une seule base de données nationale, une sorte de passerelle entre la DER, le 3FPT, l’Anpej etc... » Une manière concrète et pratique de mettre le numérique au service des populations.