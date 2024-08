"740 milliards de Macky Sall, véhicule de 80 millions, l'échange avec Cheikh Tidiane Dieye": Les causes du départ de Dr Cheikh Dieng de l'ONAS

Quelques jours après son départ de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), Dr Cheikh Dieng a fait des révélations sur les causes de son limogeage à la tête de cette structure, où il n'est resté que 3 mois. Face à la presse, ce vendredi 16 août 2024 à Djeddah Thiaroye-Kao, le responsable politique, allié de la coalition Diomaye-Président souligne qu" Après quatre jours de diabolisation sur les réseaux sociaux, les gens savaient où se situait la vérité dans ces accusations dont je faisais l'objet.

Le 13 mai 2024, on m'a nommé directeur général de l' Onas. Le 13 août 2024, exactement jour pour jour, on m'a demis de cette fonction. Les gens voulaient que je fasse le bilan de trois mois à l'Onas, car il y avait de nouvelles orientations" a indiqué Dr Cheikh Dieng.



Revenant sur ce qui semble être à l'origine de son limogeage, il explique : "Le président Macky Sall avait injecté 740 milliards dans les inondations, malgré cela le problème est resté entier. Pourquoi ? Cette question fait partie de ce qui m'a fait quitter l'Onas. Là où vont les 740 milliards, une des questions qui a fait qu'on m'a éjecté de l'Onas", révèle Dr Cheikh Dieng.



"On a payé un journaliste pour me détruire. Ce journaliste a écrit qu'on a donné un véhicule à Cheikh Dieng pour le corrompre, afin de bénéficier des marchés de l'Onas. Ce même journaliste a encore écrit que j'ai vendu ce véhicule à 80 millions". Toutefois précise Dr Cheikh Dieng, " J'ai six véhicules qui m'appartiennent. En 1997 déjà, je conduisais une Prado".



" C'est le 9 juillet 2024, précisément que le ministre m'a appelé pour me dire": qu"il parait qu'il y a un véhicule à ton nom et que ce n'est pas normal! Je lui ai répondu que c'est depuis le 5 juillet que j'ai demandé qu'on change mon nom sur la carte grise du véhicule en question (...) Je lui ai répondu que je n'attends point que tu m'indiques la voie du "Jub Jubal Jubanti ", a indiqué le désormais ex Dg de l'Onas qui revenait sur ses échanges avec Dr Cheikh Tidiane Dieye, ministre de l'hydraulique et de l'Assainissement.