6e édition du gingembre littéraire : « le message du vivre-ensemble et de la cohésion… a encore retenti » ( Elhadj Gorgui Wade Ndoye)

Après les trois panels qui se sont déroulés ce matin à l’institut français de Dakar, l’initiateur du « Gingembre Littéraire », s’est félicité de l’organisation et du contenu des débats. Elhadj Gorgui Wade Ndoye rassuré: « il y’a eu beaucoup de passion surtout cet après avec la prise de parole des femmes qui ont intégré le domaine du sport et qui ont bien introduit le sujet qui porte sur le sport et la cohésion sociale en particulier « femme et sport », qui a été le thème de leur panel », s’est félicité l’organisateur de ce grand rendez-vous qui en est à sa 6e édition à travers la touche participative de ContinentPremier qui a mis en exergue « Réflexion sur le dialogue des civilisations et la place de l'Afrique dans le 21ème siècle ». Ce samedi, l’aspect culturel de cette édition prendra son envol avec l’artiste Cheikh Lo qui fait faire une prestation à l’institut français de Dakar.