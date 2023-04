6e édition du Ndogou CDD : Adama Bèye implique les jeunes dans les programmes de la DER et du Fongip

Les membres du Collectif pour le développement de Diamaguène (CDD) ont tenu ce dimanche-ci leur 6e édition de partage de Ndogou, au terrain de basket de la commune. Toujours en partenariat avec Adama Bèye, le directeur de Ab-Corporation et par ailleurs président du mouvement de la nouvelle génération sénégalaise en marche (NGSM).



Cette rencontre d’échanges et de partage a aussi été une opportunité pour les jeunes de s’impliquer dans certains des programmes de l’État, notamment la DER et le Fongip, car dans sa vision pour la jeunesse, Adama Bèye a tenu à mettre en exergue ces dernières.





Pour Ousmane Diop, le président de ce collectif, cette volonté d'Adama reste à saluer, car pour lui et les membres, son assistance est très avantageuse pour la jeunesse...