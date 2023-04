6e édition de la conférence religieuse de la plateforme les Linguère de Kaolack : "Notre candidat, c'est le président Macky Sall dont la candidature est juridiquement recevable" (Adji Mergane Kanouté).

En ce mois béni du ramadan, la Plateforme les Linguère de Kaolack a initié ce samedi une conférence religieuse dont le thème portait sur la " Cohésion sociale : Paix et Islam".

6 édition du genre, ladite conférence a été précédée la veille, d'une rencontre avec la jeunesse féminine et masculine du parti UDS/A de la présidente Adji Mergane Kanouté, pour des inscriptions massives sur les listes électorales et une mobilisation parfaite des primo votants.

Ce week-end politico-religieux a été parachevé par la conférence religieuse de la plateforme les Linguère de Kaolack. Cet événement permettra au finish de mettre à la disposition des membres de cette structure des financements afin de faciliter leur autonomisation. D'après la présidente d'honneur, Adji Mergane Kanouté, grâce à ces financements, la plateforme a pu "atteindre plusieurs millions de Fcfa".

Revenant sur les prochaines échéances, Adji Mergane Kanouté qui faisait face à la presse, a déclaré : "Notre candidat, c'est le président Macky Sall dont la candidature est juridiquement recevable. C'est également le choix de la continuité des réalisations. Nous voulons de la stabilité pour la défense de la République et la préservation des valeurs... Nous voulons un Sénégal de paix et nous ne pouvons l'avoir qu'avec un homme de paix et de dialogue, mais pas avec des acteurs qui incitent à la violence...", a-t-elle conclu.