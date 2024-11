6e Edition "Gingembre Littéraire" à Dakar et Ziguinchor: Les révélations du journaliste, El Hadji Gorgui Wade Ndoye

Initiateur du Gingembre Littéraire qui est à sa 6e Édition, cette année, El Hadji Gorgui Wade Ndoye a accordé un entretien à Dakaractu. Le journaliste accrédité auprès des Nations Unies à Genève est revenu sur les différentes thématiques qui seront abordées le 22 novembre à l'Institut Français de Dakar, particulièrement la thématique sur " Le Sport et la Cohésion Sociale", mais également le gingembre qui va se dérouler les 25 et 26 novembre à Ziguinchor avec l'intervention de l'Écrivain Boubacar Boris Diop à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, qui va axer sa communication sur " l'écriture Romanesque et les langues nationales" et la conférence sur la thématique de la "Parenté à plaisanterie" , animée par d'éminentes personnalités.