68e édition gamou Serigne Moustapha Ndiéguène Borom Dalling Koor : la réappropriation des valeurs morales au cœur de l'évènement religieux

La 68e édition du Gamou de Serigne Moustapha Ndiéguène aura lieu cette année le 04 janvier 2025. Placé sous le thème "les valeurs morales : l'exemple salvateur du Prophète Mohamed", l'évènement religieux se prépare activement à Thiès, sous la houlette du khalife El Hadj Mouhamed Ndiéguène (fils aîné du défunt guide spirituel).



Ledit thème alimentera les contenus des débats et autres plateaux relatifs à l'événement visant à contribuer à la restauration des valeurs et vertus qui sont en décadence.

Pour rappel, Serigne Mouhamadou Moustapha Ndiéguéne (1940-2014) était un modèle achevé d'un homme bien éduqué. Il a fréquenté l'école occidentale classique. Au bout de quelques années d'études, la réduction des effectifs pléthoriques dans les classes le contraignit à abandonner. Lorsque la proposition avait été faite à Mame Elhadji, par le colonisateur, de retirer un de ses deux fils que sont : Serigne Mouhamadou Moustapha et Serigne Abdoul Razakh Ndiéguène, le guide spirituel jeta son dévolu sur le deuxième nommé pour continuer les études. Il fit l'invite au jeune Mouhamadou Moustapha de faire des études coraniques et d'affronter les dures réalités d'un disciple modèle tenant une sébille et errant dans les rues pour demander l'aumône. Au terme de son parcours à l'école coranique, il fut initié à l'acquisition de connaissances religieuses utiles. Un tel état de fait est la résultante du culte exclusif qu'il vouait à son créateur.