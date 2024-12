66e session ordinaire de la CEDEAO : " Nous saluons les efforts de médiation en cours menés par BDF et Faure Gnassingbé …" (Omar Alieu Touray ,Pdt Comm Cedeao)

À l'occasion de l'ouverture des travaux du 66ᵉ sommet de la CEDEAO à Abuja, au Nigéria, le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, a salué les efforts des chefs d'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et togolais dans le cadre de la médiation entamée entre les pays de l'AES et la CEDEAO. "Excellences, bien que la sortie imminente du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO soit décourageante, nous saluons les efforts de médiation en cours menés par leurs excellences le président Faure Gnassingbé du Togo et le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Ces efforts soulignent votre engagement collectif à préserver la paix et l’unité dans notre région… », a déclaré Omar Alieu Touray, président de la commission de la CEDEAO, lors du 66ᵉ sommet ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO qui se déroule actuellement à Abuja.